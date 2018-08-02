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Трамп с нетерпением ждет новую встречу с Ким Чен Ыном


Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за содействие в возвращении останков американских военнослужащих, погибших в годы войны на Корейском полуострове, и заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с ним, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Спасибо, председатель Ким Чен Ын, за то, что держите свое слово и запустили процесс отправки на родину останков наших замечательных и любимых [сограждан], не вернувшихся с поля боя!" - написал Трамп в своем послании. Он также поблагодарил лидера КНДР за полученное от него "приятное письмо" и выразил надежду на их скорую личную встречу.

Ранее Белый дом объявил, что КНДР передала США останки американских военнослужащих.

Церемония репатриации останков прошла в среду на территории авиабазы Осан в Республике Корея. В тот же день на базе ВВС США Перл-Харбор - Хикам, расположенной в Гонолулу (штат Гавайи), состоялась церемония возвращения в США останков погибших американских солдат.

 

 




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