СМИ: на севере Мексики из-за жары погибли более 70 человек

Жара стала причиной смерти свыше 70 человек в районе города Мехикали в штате Нижняя Калифорния Северная в Мексике. Как передает Арменпресс, об этом в среду вечером сообщила газета Milenio со ссылкой на региональную службу судебно-медицинской экспертизы.

По ее данным, с 1 по 31 июля из-за высоких температур умерли 73 человека в возрасте 25-60 лет, из них шестеро - от теплового удара. Как рассказал координатор службы Сесар Рауль Гонсалес Вака, многие из умерших страдали от заболеваний сердечно-сосудистой системы, почек или легких, причиной которых стала наркозависимость.

В конце минувшей недели в большинстве регионов Мексики из-за жары был введен режим чрезвычайной ситуации. Это решение позволило властям штатов получить доступ к ресурсам специального фонда для оказания помощи гражданам.



