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Израиль прекратил поставки в сектор Газа горючего и газа


Министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил, что с четверга страна прекращает поставки горючего и газа в сектор Газа, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В распространенном им заявлении говорится, что этот шаг предпринят в связи с продолжающимися попытками поджогов на территории Израиля при помощи воздушных шаров с зажигательными веществами, которые запускают из сектора Газа.

"Решение было принято в свете продолжающегося террора с воздушными шарами с зажигательными смесями и столкновений на границе", - заявил министр.

Прекращение поставок энергоносителей может серьезно ударить по населению сектора, который уже испытывает недостаток в горючем, в том числе для снабжения объектов жизнеобеспечения и больниц, отмечается в комментариях СМИ.

 

 

 




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