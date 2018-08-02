В структуре экспорта из Армении Грузия уступила позиции, Румыния – нарастила долю

В первом полугодии сего года, в структуре экспорта из Армении произошли некоторые изменения, по сравнению с данными за тот же период 2017 года.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальной статистической службе Армении, вырос экспорт в страны СНГ, в частности, в страны ЕАЭС. Если за тот же период 2017 года он составлял 23.3%, то в этом году - 24.9%.

Вырос также экспорт в страны ЕС: Если за тот же период 2017 года он составлял 300.8 млн долларов, то в этом году - 369.6 млн долларов.

Если за январь-июнь 2017 года экспорт в иные страны составил 435.8 млн долларов, то в этом году - 493.4 млн долларов. Однако, если за январь-июнь 2017 года удельный все экспорта в иные страны составил 44.9%, то в этом году - 42.4%.

Есть сдвиги и по отдельным странам, например, если за январь-июнь 2017 года экспорт в РФ составил 22.7%, то в этом году - 24.1%. В абсолютных цифрах это показатели, соответственно, равны 220.4 млн долларов и 281.2 млн долларов.

Значительно вырос экспорт в Румынию – в 9.9 раз. Упал экспорт в Боллгарию – с 129.9 млн долларов до 124.2 млн долларов. Вырос экспорт в такие страны как Швейцария, Нидерланды, Иран, Китай, Ирак, ОАЭ.

Значительно упал экспорт в Грузию – на 56%.

В январе-июне 2018 года экспорт из Армении составил 1 млрд 165 млн189.4 тысяч долларов, рост экспорта по сравнению с тем же периодом 2017 года составил 20%.