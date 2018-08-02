Обнаружены злоупотребления в территориальных подразделениях соцслужб аппарата мэрии Еревана: возбуждены уголовные дела

1-го августа 2018 года в отделах прокуратуры Еревана по районам Шенгавит, Эребуни, Нубарашен, Малатия-Себастия возбуждено 15 уголовных дел по поводу злоупотреблении, обнаруженных в территориальных подразделениях соцслужб аппарата мэрии Еревана. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуры Армении.

На основе полученных оперативных данных, полученных от ч8 граждан сообщений, полученных в ходе разбирательства разъяснений и пр., выяснилось, что в период с 2008 по 2018 годы сотрудники вышеупомянутых служб вымогали и получали у граждан взятки за включение и поддержание их в статусе бенефициаров программ соцпомощи, как правило – в размере месячной помощи или больше.

По указанным признакам были возбуждены уголовные дела по ст. 311.1, 312.1 УК Армении, в Шенгавите – 11 дел, в районах Эребуни, Нубарашен, Малатия-Себастия – по 2 дела. Дела направлены в соответствующие подразделения СК Армении для проведения расследования.