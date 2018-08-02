Премьер Новой Зеландии вернулась на свой пост после декретного отпуска

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн вернулась к исполнению своих обязанностей после декретного отпуска. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал TVNZ.

Она ушла отпуск по материнству шесть недель назад после рождения дочери. На время отсутствия Ардерн обязанности премьера исполнял ее заместитель Уинстон Питерс.

В ночь на четверг Питерс отбыл на встречу министров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре в прежнем ранге главы МИД.