Сенат США одобрил оборонный бюджет, превышающий $700 млрд

Сенат США в среду проголосовал за оборонный бюджет на 2019 финансовый год размером в $717 млрд. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Washington Examiner.

Теперь проект бюджета должен быть направлен на подпись президенту США Дональду Трампу, после чего он обретет законную силу.

"Закон о национальной обороне США строится на прогрессе, который мы достигли ранее в этом году в рамках двухпартийных соглашений по бюджету, которые предусматривали крупнейшее за последние 15 лет годовое увеличение финансирования американских вооруженных сил", - заявил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконелл.