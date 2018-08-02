В первом полугодии КГД собрало на 17.7% больше налогов от первой тысячи крупных налогоплательщиков Армении

В первом полугодии сего года КГД собрало от первой тысячи крупных налогоплательщиков Армении налогов на сумму в 445 млрд драмов, что составляет 68.6% от всех налоговых поступлений.

В беседе с «Арменпресс» зампредседателя КГД Рафик Машадян сказал, что за тот же период 2017 года КГД собрало от первой тысячи крупных налогоплательщиков Армении налогов на сумму в 378 млрд драмов, что составляет 67.4 % от всех налоговых поступлений.

«В первом полугодии сего года КГД собрало больше налогов на 15.7%, причем от первой тысячи крупных налогоплательщиков Армении КГД собрало больше налогов на 17.7%. это означает, что крупные налогоплательщики уплатили больше налогов, чем малые, это означает, что КГД ориентируется на крупных налогоплательщиков Армении. Мы проводим анализ, оповещаем налогоплательщиков Армении о замеченных проблемах, предлагаем им внести коррективы. Это больше затрагивает крупных налогоплательщиков Армении, поскольку именно здесь заметен фискальный эффект»,- сказал он.

Общий рост налоговых поступлений он связывает как с экономическим ростом, так и с эффективностью администрирования и налогового поведения налогоплательщиков Армении.

По поводу прогнозов на ближайшие месяцы он заметил, что их минимальная планка – исполнение госбюджета на 2018-й год, что отнюдь не означает, что на этом они остановятся. По его словам, он не может назвать цифры, однако уверен, что бюджет будет перевыполнен.

По данным КГД, список крупных налогоплательщиков Армении возглавляет Зангезурский медно-молибденовый комбинат, который заплатил в первом полугодии 2018-го года налогов на сумму в 24.6 млрд драмов. на втором месте - «Газпром-Армения», который заплатил в первом полугодии 2018-го года налогов на сумму в 20.7 млрд драмов. на третьем месте - «Гранд-Тобако», который заплатил в первом полугодии 2018-го года налогов на сумму в 16.6 млрд драмов. Далее идут «Гео-Про-Майнинг» - 8.8 млрд драмов; «СиПиЭс Ойл Корпорейшн» - 8.16 млрд драмов; «Филипп Моррис Армения» - 8.15 млрд драмов,«Алекс Холдинг» - 7.6 млрд драмов,«Джей Ти Ай Армен ия» - 7 млрд драмов, «ЭСА» - 6.5 млрд драмов, «Интернешнл Маси Тобако» - 5.8 млрд драмов.