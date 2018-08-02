В Сирии приступили к реализации госпрограммы восстановления провинции Алеппо

Сирийские власти приступили к реализации государственной программы по восстановлению населенных пунктов в освобожденной от боевиков провинции Алеппо. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил заместитель губернатора провинции Хамид Кюйно.

"Государственная программа восстановления включает три этапа. Во-первых, мы должны подготовить инфраструктуру, так как люди не могут жить без воды и электричества. Второй этап - адресная помощь, мы выясняем потребности каждой семьи. Третье - вернуть жителей в свои дома, нужно объяснить им, что здесь теперь безопасно", - пояснил Кюйно.

В настоящее время в провинцию вернулись уже более 1 млн человек, в том числе сюда приехали вынужденные переселенцы из других провинций страны, а также вернулись те, кто нашел временное убежище за рубежом - в Ливане, Иордании и Турции.



