В Белом доме подтвердили планы Трампа поднять пошлину на китайский экспорт до 25%

Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о повышении ввозной пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд не на 10%, о чем он говорил ранее, а на 25%, сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

"Возможное повышение ставки тарифов направлено на то, чтобы вооружить администрацию дополнительными инструментами, которые могут побудить Китай изменить свою пагубные политику и поведение", - говорится в заявлении чиновника.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, в свою очередь, КНР готова дать США отпор. Как заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, Пекин "определенно примет контрмеры, чтобы защитить свои законные права и интересы"."Шантаж и давление со стороны США не сработают в случае с Китаем", - подчеркнул он.

В среду агентство Bloomberg и газета Washington Post со ссылкой на источники сообщили, что Трамп рассматривает возможность повышения ввозных пошлин на китайское товары стоимостью $200 млрд на 25%, а не на 10%, о чем он предупреждал ранее.