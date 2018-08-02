Европейские индексы - 01-08-18
МОСКВА, 2 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.53% и составил 12737.05 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.23% и составил 5498.37 пункта, британский FTSE снизился на 1.24% и составил 7652.91 пункта, а российский RTSI снизился на 1.11% и составил 1160.09 пункта.
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- 09:05 Цены на цветные металлы - 01-08-18
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