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Европейские индексы - 01-08-18


МОСКВА, 2 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.53% и составил 12737.05 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.23% и составил 5498.37 пункта, британский FTSE снизился на 1.24% и составил 7652.91 пункта, а российский RTSI снизился на 1.11% и составил 1160.09 пункта.




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