Терминал парижского аэропорта Орли частично закрыт из-за драки рэперов

Известные во Франции рэп-исполнители Буба и Каарис устроили в среду драку в одном из терминалов парижского аэропорта Орли, после которой администрация частично закрыла аэровокзал. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Первый зал терминала Орли-Уэст (Западный) закрыт из-за потасовки пассажиров, которые задержаны полицией. Зал временно закрыт, ожидаются задержки с отправлением самолетов", - говорится в сообщении администрации, размещенной на официальной странице в Twitter.

Драка произошла в зале выхода на посадку. Рэперы и их свита принялись избивать друг друга на глазах у других пассажиров. Потасовка быстро переместилась в помещения расположенного в терминале магазина duty free, где враждующие стороны продолжили выяснять отношения, попутно громя прилавки с парфюмерными изделиями.

Как передало агентство AFP со ссылкой на источники в правоохранительных органах, полиция задержала на месте событий обоих рэперов, ставших зачинщиками беспорядков. Усмирять подравшихся пришлось сотрудникам пограничной полиции, дежурившим на паспортном контроле. В общей сложности вместе с Бубой и Каарисом задержаны 11 человек. Причины и обстоятельства массовой драки выясняются.

Рэпер Буба (Booba, наст. имя Эли Яффа) - известный во Франции исполнитель. За свою карьеру он выпустил восемь "золотых" и три "платиновых" альбома, а также установил французский рекорд по продажам треков в цифровом формате. Каарис (Kaaris, наст. имя Оку Арман Гнокури) - уроженец Кот-д'Ивуара, добившийся во Франции широкой известности на рэп-сцене. В частности, ему в заслугу ставят популяризацию во Франции трэпа - одной из разновидностей американского хип-хопа, популярной в южных штатах США.

Личный конфликт между двумя музыкантами возник в 2014 году, когда в одной из радиопередач Каарис заявил о намерении сместить Бубу с вершины музыкального Олимпа.