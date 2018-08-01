Италия выдвинула заявку трех городов на проведение зимней Олимпиады-2026

Национальный олимпийский комитет (НОК) Италии выдвинул заявку Милана, Турина и Кортина-д'Ампеццо на проведение зимних Олимпиады и Паралимпиады 2026 года, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

«261-й съезд НОК Италии единогласно принял решение выдвинуть Милан, Турин и Кортина-д'Ампеццо на проведение Игр-2026. Это инновационный проект, призванный гарантировать баланс между соответствующими территориями путем укрепления сплоченности и уважения между областями.

Это обеспечивает наилучшие шансы на успех итальянской заявки», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Отмечается, что Милан примет соревнования по керлингу, хоккею, шорт-треку и фигурному катанию. В Турине пройдут состязания по скоростному бегу на коньках и хоккею, в Кортина-д'Ампеццо — по горнолыжному спорту.

Два города уже принимали зимние Игры. В 1956 году Олимпиада прошла в Кортина-д'Ампеццо, а в 2006 — в Турине.