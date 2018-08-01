Daily Mail рассказала о чудесах армянского визажиста Гоар Аветисян

Британское издание Daily Mail рассказала о деятельности московской визажистки армянского происхождения Гоар Аветисян, которая известна тем, что посредством макияжа потрясающе меняет внешности разных людей и делает видеоролики об этом.

Как сообщает Арменпресс, издание представило видео, в котором 25-летняя Аветисян делает макияж 63-летней узбекской женщине.

Аветисян рассказала, что сделала этой женщине макияж в день ее рождения по просьбе ее сына в подарок. На видео видно, как женщина поражена конечным результатом и не может сдержать слезы.

Гоар Аветисян, которая имеет более 5 миллионов последователей в Instagram, сказала, что делать людей более красивыми и уверенными в себе - большое счастье.