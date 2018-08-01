В Армении зарегистрировано 461 тыс 68 пенсионеров

В Армении по состоянию на 1 июля 2018 года количество пенсионеров составило 461 тыс 68 человек, из которых 280 тыс 45 составляют женщины.

Как передает Арменпресс, Национальная статистическая служба сообщает, что количество трудовых пенсионеров составило 458 тыс 532, количество военных пенсионеров - 1 905, а количество пенсионеров, получающих пенсию в соответствии с другими законами - 631 человек. Средний размер пенсий составил 40 тысяч 548 драмов.

Первое место по количеству пенсионеров занимает Ереван - 170 тыс 366 человек, Лори на втором месте - 43 тыс 613 человек, затем идет Ширак – 39 тыс 568 человек. В Вайоц Дзоре самое маленькое количество пенсионеров - 9,226 человек.