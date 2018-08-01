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Президент Республики Арцах встретился с Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ


Президент Республики Арцах Бако Саакян 1 августа принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспшика.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана.




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