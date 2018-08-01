На севере Индии более 100 человек погибли из-за ливней

По меньшей мере 106 человек погибли, более 100 получили ранения за неделю в индийском штате Уттар-Прадеш, на который обрушились мощные муссонные ливни, передает в среду телеканал NDTV.

Согласно его данным, жертвами стихийного бедствия в этом регионе на севере страны за последние 24 часа стали 14 человек, еще семь пострадали. Не менее 600 жилых домов оказались повреждены. Непогода в Уттар-Прадеше также послужила причиной гибели около 80 голов скота, а также посевов.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, главный министр штата Йоги Адитьянатх поручил местным властям оповестить жителей штата о существующей угрозе, а также распорядился максимально оперативно оказать финансовую и медицинскую помощь пострадавшим семьям.