CNBC: в Сан-Франциско создали робот для готовки бургеров

Американская компания Creator разработала роботизированный комбайн, предназначенный для готовки бургеров на заказ. Новинка будет введена в эксплуатацию в Сан-Франциско (штат Калифорния) в сентябре. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил во вторник телеканал CNBC.

Комбайн укомплектован 20 различными компьютерами, 350 сенсорными датчиками и 50 исполнительными механизмами. Они, как отмечается, функционируют в полностью автоматизированном режиме. Приготовление одного бургера в среднем занимает пять минут и стоит всего $6 по сравнению минимум с $12-16 в привычных предприятиях общественного питания в США. Обслуживающий персонал подключается только, когда нужно принять заказ, пополнить запас булок и начинок и доставить блюдо клиенту.

