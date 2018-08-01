Внутриполитические процессы не взаимосвязаны с внешней политикой Армении и не должны вызывать разночтений: МИД

Внутриполитические процессы не взаимосвязаны с внешней политикой Армении и не должны вызывать разночтений. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

В ответ на вопрос агентства “Арминфо” о том, что в Армении бурно отреагировали на прозвучавшие из Москвы оценки относительно проходящих в последнее время процессов, и как бы МИД разъяснил нашей общественности эти оценки, Балаян сказал:

“Мы следим за международными реакциями относительно протекающих в Армении внутренних процессов, обусловленных становлением правового государства и независимого правосудия, борьбой с коррупцией, являющимися внутриполитическими приоритетами правительства.

Эти процессы не взаимосвязаны с внешней политикой Армении и не должны вызывать разночтений.

В этой связи, подтверждаем, что наши внешнеполитические приоритеты, которые четко закреплены в утвержденной парламентом программе правительства, нацелены на дальнейшее укрепление и углубление армяно-российских союзнических отношений, повышение эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ и ЕАЭС.

Мы неукоснительно следуем объявленному курсу”.