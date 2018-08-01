Лидер Каталонии заявил, что испанский монарх не является королем каталонцев

Глава правительства Каталонии Ким Торра сказал в среду, что испанский монарх Филипп VI больше не является королем для жителей региона, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Соответствующее заявление лидер автономии сделал в интервью Каталонскому информационному агентству.

"Никогда не поздно попросить прощения", - сказал Торра, подразумевая речь короля после референдума о независимости Каталонии, который Мадрид посчитал незаконным. При этом, по мнению главы правительства автономии, Филипп VI "уже не является королем каталонцев".

"Наша позиция в отношении короля Испании очень ясна: мы не собираемся приглашать его на мероприятия, которые организуем, - отметил Торра. - Мы также не собираемся посещать никаких актов, на которые королевский дворец хочет нас позвать".

После референдума о независимости региона в октябре прошлого года Филипп VI обратился к нации с речью. Монарх заявил, что каталонские власти нарушили конституцию страны.





