Азиатские индексы - 01-08-18

ТОКИО, 1 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.86% и составил 22746.70 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.94% и составил 1769.76 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.80% и составил 2824.53 пункта, а HANG SENG снизился на 0.85% и составил 28340.74 пункта.