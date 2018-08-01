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Азиатские индексы - 01-08-18


ТОКИО, 1 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.86% и составил 22746.70 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.94% и составил 1769.76 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.80% и составил 2824.53 пункта, а HANG SENG снизился на 0.85% и составил 28340.74 пункта.




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