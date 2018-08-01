Адвокаты Роберта Кочаряна подали жалобу против решения об аресте в Апелляционный суд Армении

Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна 1 августа подали жалобу против решения об аресте в Апелляционный суд Армении. Об этом в беседе с Арменпресс сказал адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна Арам Орбелян.

“Жалобы была представлена в суд в районе 15:00”, - сказал Орбелян.

Ранее на вопрос, когда начнется слушание в Апелляционном суде, адвокат ответил, что не может назвать четкого дня.

“Заседание должно состояться в течение 10 дней. В трехдневный срок после получения жалобы суд назначает заседание, и я затрудняюсь ответить, на какой конкретно день оно будет назначено”, - сказал Орбелян.