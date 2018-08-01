СМИ: в Южный Корее установлен новый температурный рекорд по жаре

Температура воздуха в Южной Корее установила в среду новый рекорд. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на метеорологов.

Столбик термометра в уезде Хончхон (северо-восток Республики Корея) поднялся до отметки 40,7 градуса Цельсия. Этот показатель побил предыдущий рекорд, установленный 1 августа 1942 года, и стал самым высоким на территории страны за всю историю наблюдений с 1907 года.

Высокая температура была зафиксирована так же и в столице. Воздух в Сеуле прогрелся до 39,6 градусов Цельсия, это выше предыдущего рекорда, установленного в 1994 году, на 1,1 градуса Цельсия.





