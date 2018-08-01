Четвертые по счету многонациональные военные учения "Достойный партнер 2018" (Noble Partner) под лозунгом "Сила в единстве" начались на военном аэродроме Вазиани (близ Тбилиси), передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В церемонии открытия учений приняло участие высшее руководство страны — президент Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, министр обороны Леван Изория и глава Генштаба Владимир Чачибая.

В учениях принимают участие более 3 тысяч военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении. Кроме того, подключена американская авиация и немецкая бронетехника.

Учения "Достойный партнер 2018" завершатся 15 августа.