Bloomberg: Tesla планирует вложить $5 млрд в строительство завода в Китае
16:42, 1 Август, 2018
Американская компания Tesla планирует вложить $5 млрд в строительство завода в Китае, чтобы обосноваться на самом быстроразвивающемся автомобильном рынке в мире.
Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники в компании.
При этом, по данным агентства, Tesla рассматривает возможность привлечения средств в Китае для частичного финансирования проекта.
Как сообщалось ранее, Tesla договорилась в июне о строительстве своего предприятия недалеко от Шанхая, где планирует к 2020 году запустить производство нового автомобиля Tesla Model 3.