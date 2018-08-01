Bloomberg: Tesla планирует вложить $5 млрд в строительство завода в Китае

Американская компания Tesla планирует вложить $5 млрд в строительство завода в Китае, чтобы обосноваться на самом быстроразвивающемся автомобильном рынке в мире.

Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники в компании.

При этом, по данным агентства, Tesla рассматривает возможность привлечения средств в Китае для частичного финансирования проекта.

Как сообщалось ранее, Tesla договорилась в июне о строительстве своего предприятия недалеко от Шанхая, где планирует к 2020 году запустить производство нового автомобиля Tesla Model 3.





