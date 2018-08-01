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В агентствах отделений соцслужбы Ширака выявлены крупные злоупотребления


В прокуратуре Ширака возбуцдены уголовные дела по крупным злоупотреблениям в  агентствах отделений соцслужбы Ширака, по вопросам предоставления пособий населению. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуеы Армении.

В частности, выявлены крупные злоупотребления в Артике, где для исполнения всех положенных по закону процедур при оформлении и выдаче пособий сотрудники соцслужб вымогали и получили взятки в размере 4.970.500 драмов.

По аналогичным обвинениям сотрудники соцслужб районов Гюмри вымогали и получили взятки в различных размерах.

Все 3 возбужденных уголовных дела направлены в районное отделение СК Армении.


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