В агентствах отделений соцслужбы Ширака выявлены крупные злоупотребления

В прокуратуре Ширака возбуцдены уголовные дела по крупным злоупотреблениям в агентствах отделений соцслужбы Ширака, по вопросам предоставления пособий населению. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуеы Армении.

В частности, выявлены крупные злоупотребления в Артике, где для исполнения всех положенных по закону процедур при оформлении и выдаче пособий сотрудники соцслужб вымогали и получили взятки в размере 4.970.500 драмов.

По аналогичным обвинениям сотрудники соцслужб районов Гюмри вымогали и получили взятки в различных размерах.

Все 3 возбужденных уголовных дела направлены в районное отделение СК Армении.