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На Чукотке кит подплыл к берегу "почесать брюхо"


Сотрудники нацпарка "Берингия" на Чукотке сняли на видео серого кита, который для кормления подошел вплотную к берегу и "чешется" о гальку, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ролик, автором которого является заместитель директора по науке нацпарка Максим Антипин, в среду опубликован на странице учреждения в Facebook. Съемки проводились 30 июля.

"В ролике видно, как серый кит зачерпывает (всасывает) и фильтрует грунт, при этом успевая почесываться о гальку около мыса Чаплина на Чукотском полуострове", — говорится в сообщении нацпарка.




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