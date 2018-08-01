Times: Мэй сократит отпуск ради переговоров с Макроном по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сократит свой летний отпуск, чтобы попытаться убедить президента Франции Эмманюэля Макрона смягчить свою позицию по Brexit. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщила газета The Times.

По данным издания, в ходе назначенной на 3 августа встречи двух лидеров британский премьер попросит Макрона поддержать идею продолжения сотрудничества в сфере безопасности после выхода Великобритании из ЕС. Мэй попытается также заручиться гарантиями, что французский лидер поможет Соединенному Королевству достичь всеобъемлющей торговой сделки для лондонского Сити, заключению которой препятствует главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

Встреча с Макроном является частью стратегии Мэй напрямую взаимодействовать с национальным европейскими лидерами в обход главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, отмечает Times. Дело в том, что Брюссель занял жесткую позицию относительно представленного в июле плана Мэй по Brexit, согласно которому Великобритания предлагает создать зону свободной торговли с ЕС после прекращения в нем членства.