В NASA сообщили о готовности к запуску зонда для исследования Солнца

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) установили на ракету-носитель автоматическую межпланетную станцию, предназначенную для исследования Солнца. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник на брифинге для журналистов координатор этого проекта NASA Никола Фокс.

" Зонд Паркера готов лететь к Солнцу", - заявила специалист из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Гопкинса.

Стартовое окно для запуска станции открывается 11 августа. Закрывается оно 19 августа. Дата старта несколько раз сдвигалась за последние недели, в том числе для дополнительного тестирования программного обеспечения систем зонда.

Планируется, что в ноябре зонд приблизится к Солнцу на расстояние в 6,4 млн км. Это означает, что аппарат будет находиться в пределах короны Солнца, то есть внешних слоев его атмосферы, где температура может достигать 500 тыс. кельвинов (около 500 тыс. градусов Цельсия) и даже нескольких миллионов кельвинов.

По замыслу американских ученых, в период по июнь 2025 года зонд совершит 24 витка по орбите вокруг Солнца, разгоняясь до скорости 724 тыс. км в час.

На борту аппарата стоимостью порядка $1,5 млрд будет находиться четыре комплекта научных инструментов. При помощи этой аппаратуры специалисты рассчитывают, в частности, осуществить различные измерения солнечной радиации. Наряду с этим зонд должен будет передать фотоснимки, которые станут первыми, сделанными в пределах солнечной короны. Оборудование зонда будет защищено оболочкой из углепластика толщиной 11,43 см, позволяющей выдержать температуру до примерно 1,4 тыс. градусов Цельсия.

NASA обещает, что миссия произведет революцию в представлении человека о процессах, протекающих на Солнце.

