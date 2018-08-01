Выплата пенсий за текущий месяц начнется с 3-го августа
Выплата пенсий за текущий месяц начнется с 3-го августа. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Службы соцобеспечения Армении.
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