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Выплата пенсий за текущий месяц начнется с 3-го августа


Выплата пенсий за текущий месяц начнется с 3-го августа. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Службы соцобеспечения Армении.


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