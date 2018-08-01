ЕК предоставит Испании экстренной помощи для решения проблемы мигрантов

Еврокомиссия предоставит Испании в ближайшие дни пакет помощи, превышающий €20 млн, для урегулирования ситуации с прибывающими из Марокко мигрантами.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду журналистам европейский источник.

"Еврокомиссия предоставит Испании пакет помощи свыше €20 млн по линии Европейского фонда по вопросам миграции и убежища", - отметил он.

В свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева отметила, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во вторник провел телефонные переговоры с премьером Испании Педро Санчесом и пообещал всестороннюю помощь Еврокомиссии.

В настоящее время в Испании блокированы более 20 тыс. мигрантов, прибывших из Марокко, по которым пока не принято решение, имеют ли они право на убежище в ЕС.



