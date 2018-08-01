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Месси показал, с кем тренируется дома – видео


Известный аргентинский футболист Лионель Месси готовится к новому футбольному сезону у себя дома, и для тренировок он выбрал отнюдь не двуногого соперника, передает Арменпресс.

Видео того, как Месси играет в футбол со своей собакой, сняла жена аргентинца Антонелла Рокуццо. Чтобы держать себя в форме в преддверии нового футбольного сезона за "Барселону", он тренируется, а заодно и развлекается вместе со своим французским мастифом.

Видео, которое Антонелла опубликовала у себя в Instagram, за день стало популярным и разлетелось по сети, набрав уже более 5,7 миллионов просмотров.




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