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В Сети появилось видео с места падения самолета в Мексике


В Сети появилось видео с места крушения пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico. Кадры опубликовал телеканал Noticas Mexico TV. Самолет Embraer 190 упал в аэропорту города Дуранго, направляясь в Мехико. Из-за бури и сильного ветра взлет был затруднен, экипаж попытался остановить взлет, самолет тут же сел и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, передает Арменпресс.




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