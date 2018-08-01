В Сети появилось видео с места падения самолета в Мексике

В Сети появилось видео с места крушения пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico. Кадры опубликовал телеканал Noticas Mexico TV. Самолет Embraer 190 упал в аэропорту города Дуранго, направляясь в Мехико. Из-за бури и сильного ветра взлет был затруднен, экипаж попытался остановить взлет, самолет тут же сел и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, передает Арменпресс.