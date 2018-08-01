В рамках расследуемого уголовного дела назначена проверка точности взаимоотношений ООО «Алекс-Холдинг» с госбюджетом. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении, в результате проверок был составлен акт о предписании ООО «Алекс-Холдинг» дополнительных налоговых обязательств по части НДС и подоходного налога в размере 5,2 млрд драмов.

По положению на 1-е августа 2018 года «Алекс-Холдинг» полностью восстановил предписанные ему дополнительные налоговые обязательства в размере 5,2 млрд драмов.