СМИ: поток туристов в Грецию вырос, несмотря на лесные пожары

Поток туристов в Грецию продолжает расти, несмотря на недавние лесные пожары вокруг Афин. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Афинское Македонское агентство новостей AMNA, ссылаясь на данные министерства туризма страны.

Пожары возникли на прошлой неделе в пригородах Афин и обернулись настоящей катастрофой для почти полностью сгоревшего города Мати в 30 км к востоку от столицы, где погибли более 90 человек.

"На греческий туризм не повлияли недавние трагические пожары близ курортных городков Кинета [к западу от Афин] и Мати [к востоку от столицы], так как поток путешественников как в Афинский международный аэропорт, так и в аэропорт города Ираклион (на острове Крит), а также в 14 греческих региональных аэропортов, остается таким же мощным, как и ожидалось ранее, - отметило министерство туризма..

На наиболее популярных греческих курортах, таких как острова Крит, Родос, Кос, Санторин, Миконос, Парос, Корфу, Закинф, заполняемость гостиниц сейчас приближаются к 100%. По направлениям, где имеется меньший спрос, она достигает 85-95%, отметили в минтуризме.

"По оценкам, в июле в 19 региональных аэропортов Греции прилетели более 3,1 млн иностранных туристов. Это больше, чем на 11-12% по сравнению с июлем 2017 года. Предполагается, что рост туристического потока из-за рубежа будет наблюдаться также в августе и сентябре", - заключило министерство туризма.

В начале июня, выступая на ежегодном собрании Ассоциации греческих туристических компаний (SETE), премьер-министр Греции Алексис Ципрас выразил уверенность, что 2018 год снова станет рекордным для греческого туризма - страну посетят 32 млн иностранных туристов.

В 2017 году Грецию посетили 30,5 млн туристов.





