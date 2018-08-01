Huawei обогнала Apple по объему продаж смартфонов в мире

Китайская Huawei Technologies обогнала Apple и стала второй в мире компанией по объему продаж смартфонов во втором квартале 2018 года после Samsung Electronics, как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные аналитической фирмы Canalys.

Во втором квартале Huawei продала 54 миллиона телефонов, что на 41% больше прошлогоднего результата. Такого результата компания добавила в основном за счет популярности флагманского смартфона Huawei P20.

Другой причиной стало изменение стратегии компании и ее переориентир на внешние рынки.

"Компания… сфокусировалась на росте за счет больших объемов продаж в нижнем ценовом сегменте. Honor, который долгое время был основным брендом компании в Китае, но был мало представлен на внешнем рынке, теперь стал ключевым звеном в этой стратегии", — отмечают аналитики Canalys.

Доля моделей Honor в продажах Huawei во втором квартале выросла до 36% с 24% годом ранее. Компания продала примерно 4 миллиона моделей Honor на внешних рынках, — на 150% больше год к году. Особенно отмечается рост продаж этих устройств в России, Индии и Восточной Европе.

Samsung Electronics во втором квартале 2018 года продала 73 миллиона телефонов, что на 8% меньше, чем в 2017 году. Apple опустилась на третью строчку, продав во втором квартале 41 миллион смартфонов (рост на 1% год к году).