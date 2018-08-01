Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 1 августа до предпоследнего - "оранжевого", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По прогнозу ведомства, в среду в Москве ожидается очень высокая температура - до 30 градусов.

"Оранжевый" уровень опасности означает, что существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.