Председатель НС Армении Ара Баблоян выразил соболезнования в связи с кончиной художника РА Зулума Григоряна

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян выразил соболезнования в связи с кончиной Заслуженного художника РА Зулума Григоряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью парламента Армении.

«С глубокой болью узнал о кончине Заслуженного художника РА Зулума Григоряна. Тема его произведений – родина, чудесные картины ее природы, историко-архитектурные памятники и, наконец, эпизоды героической и трагической истории армянского народа.

Все это силой кисти он увековечил в своих неповторимых полотнах, создал нетленное живописное наследие, которое, будучи представленным на персональных выставках в различных европейских странах, стало одним из своеобразных послов армянской культуры и истории.

В этот тяжкий миг утраты от имени НС РА и себя лично выражаю глубокое соболезнование родным и близким З.Григоряна и разделяю их скорбь», – отметил Баблоян.

Народный художник РА, живописец Зулум Григорян скончался 30 июля в возрасте 86 лет.