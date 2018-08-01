Часть исторического замка середины XIX века в северной Ирландии, в котором проходили съемки популярного американского телесериала "Игра престолов", продают за 656 тысяч долларов, как передает Арменпресс, об этом сообщает Travel and Leisure.

Как сообщает издание, заявленная стоимость – ниже, чем цена дома в Лос-Анджелесе и примерно сопоставима со стоимостью дома в Лондоне. Заинтересованных покупателей ждут шесть роскошных многоэтажных квартир со сводчатыми потолками и каминами XIX века.

С момента постройки до 1921 года в замке жила семья графов Госфорд, затем во время Второй мировой войны там размещались войска, а после этого строение было преобразовано в отель.

В последнее время все чаще замок посещают туристы-поклонники сериала "Игра престолов", по сюжету которого Робб Старк казнит Рикарда Карстарка именно здесь.



