В МИД Франции пообещали сохранить ядерную сделку с Ираном, несмотря на бойкот США

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе остается в силе вопреки бойкоту США. Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Договор с Ираном будет действовать, несмотря на выход США из этого соглашения, - сказал французский министр в интервью радиостанции Franceinfo. - Это важное соглашение, потому что оно позволяет избежать распространения ядерного оружия в мире и напряженности в регионе".

Ле Дриан подчеркнул, что "Европа придерживается единой позиции по этому вопросу".

Жан-Ив Ле Дриан также призвал Европу решительно и совместно реагировать на попытки США действовать с позиции силы.



