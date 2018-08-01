1-4 августа температура воздуха постепенно понизится на 7-8 градусов, ожидаются осадки

На территории РА

В вечерние часы с 1-4 августа в северных районах, с 4-5 в большинстве регионов ночью и в вечерние часы ожидается дождь с грозой, в отдельных местах возможен град. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, 6-го августа осадков не ожидается.

Ветер юго-западный с порывами до 5-10 м/с, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.

С 1-4 августа температура воздуха постепенно понизится на 7-8 градусов.

В городе Ереван

В вечерние часы с 1-го по 3-е августа в отдельных местах города возможен, с 4-5 ночью и после полудня ожидается дождь с грозой. 6-го августа осадков не ожидается.

Индекс ультрафиолетового излучения ожидается 6, во время которого рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 15:00 часов.