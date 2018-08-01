Доходы Apple в третьем квартале возросли на 17%

Компания Apple превзошла ожидания специалистов, зафиксировав выручку в размере 53,26 млрд долларов. Это на 17% выше, чем за этот же период времени прошлого года, и является наилучшим показателем в третьем квартале за все годы. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствует оглашенный во вторник ежеквартальный отчет Apple.

Согласно отчету, чистая прибыль за квартал возросла на 32%, до $11,52 млрд долларов (эквивалентно $2,34 за акцию). Это выше $2,17 за акцию, которые прогнозировали десять аналитиков, опрошенных ранее исследовательской фирмой Zacks Investment Research. Apple рассчитывает, что ее доходы в четвертом квартале этого года составят $60-62 млрд. Эксперты, опрошенные Zacks Investment Research, прогнозируют данный показатель на уровне $58,59 млрд.

За минувший квартал компания продала 41,3 млн смартфонов iPhone, 11,55 млн планшетных компьютеров iPad и 3,7 млн ноутбуков MacBook. Наиболее рентабельным продуктом в линейке Apple стали смартфоны, которые при небольшом росте числа проданных аппаратов (на 1%), однако, принесли компании доход в 29,91 млрд долларов. Это на 14% больше, чем в третьем квартале прошлого года.

Как обращает внимание информационное агентство Associated Press, средняя стоимость смартфона от Apple в розницу за минувший год возросла на 20%, с $606 до $724. Это значит, что все большая часть потребителей приобретают флагманский iPhone X со стартовой стоимостью базовой модели в $999.

Во втором квартале доход компании составил $61,14 млрд, а чистая прибыль - $13,82 млрд. В течение трех месяцев, которые завершились 31 марта текущего года, было продано примерно 52,28 млн iPhone.

Основанная в 1976 году Apple производит, помимо смартфонов iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация составляет около $900 млрд.



