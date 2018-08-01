Суд в США заблокировал инструкции по распечатке оружия на 3D-принтерах

Федеральный суд штата Вашингтон временно заблокировал публикацию инструкций по сборке оружия на 3D-принтере. По данным New York Times, решение вынес окружной судья в Сиэтле, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Ранее американская НКО Defense Distributed, защищающая право на свободу информации, выложила в интернет чертежи для распечатки оружия на 3D-принтерах.

С 1 августа 2018 года делиться такими документами стало совершенно законно, однако несколько американских штатов начали борьбу против подобной практики.

Как сообщают американские СМИ, после решения суда Defense Distributed прекратила загружать чертежи для создания оружия в сеть.

В понедельник девять штатов подали иск к администрации президента США Дональда Трампа, а также организации Defence Distributed с целью запретить свободное распространение чертежей оружия для 3D-принтеров.