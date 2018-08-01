Председатель НС Армении Ара Баблоян поздравил с 100-й годовщиной созыва первого заседания парламента Первой Республики Армения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Поздравление Ара Баблояна к 100-й годовщине созыва первого заседания парламента Первой Республики Армения

“Дорогие соотечественники Армении, Арцаха и Спюрка (Диаспоры),

сто лет назад в этот день парламент Первой Республики Армения – Совет Армении под руководством А.Саакяна созвал первое заседание. В рожденной в итоге майских героических сражений и переживающей сложнейшие времена новой независимой стране с этого исторического дня возобновился период государственного строительства и законотворческой работы, прекратившийся столетия назад.

Сложнейшими, как и времена, оказались работа и пройденный путь первого армянского парламента, однако они сыграли исключительную роль в разработке национального законодательства, формировании судебной системы и организации государственной и общественной жизни Армении. Совет Армении начал действовать в условиях еще несформированных органов государственной власти и зачастую выполнял также работу исполнительной власти, принимая не только множество законов и имеющих силу закона правовых документов, но и сотни административных инструкций и решений, обусловленных действенной борьбой с голодом и эпидемиями и даже необходимостью организации образовательного дела.

Совет Армении спустя менее года после формирования разработал по европейской модели более чем демократический для своего времени и условий избирательный закон и всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием провел выборы нового парламента.

Совет Армении был действительно представительным органом, в который вошли представители всех основных политических сил, национальностей, а также западноармянского беженства.

Поразительно, но, являясь несформированным посредством выборов парламентом, он создал и развил четкие традиции парламентской демократии, сформировал культуру политического управления, что сыграло весомую роль также в развитии армянских политических партий и политической мысли.

Дорогие соотечественники, поздравляю всех нас с этим славным юбилеем, желаю, чтобы мы по достоинству ценили нашу историю и гордились ею.

Желаю, чтобы хранили и лелеяли обретенную в конце ХХ века столь высокой ценой суверенность третьей государственности нашей родины и во имя грядущего сделали бы все возможное для превращения Республики Армения во всех отношениях демократическое, социальное, правовое государство”, - говорится в поздравительном послании Председателя НС А.Баблояна.