ППА примет участие в выборах с идеологией любви и терпимости

В НС Армении завершилась работа вокруг избирательного законодательства. 4 парламентские политические силы подвели итоги и направили свои предложения в правительство Армении. Насколько оправдались ожидания ППА, в каком формате она примет участие в выборах - об этом в беседе с «Арменпресс» рассказала главный секретарь политсовета ППА Наира Зограбян.

- На одном из рабочих совещаний вы заявили, что ваша цель – создание единого ИК, хотя бы и на основе ваших предложений. Насколько оправдались ваши ожидания?

- Думаю, о том, насколько оправдались ожидания, можно будет сказать через несколько дней. Мы попытались 4-мя фракциями, невзирая на наши разногласия, подготовить единую группу предложений, которые мы отправили в правительство Армении.

К окончательному консенсусу мы не пришли, так что в правительство отправлены 2 модели: одна – предложенная АРФД и поддержанная РПА, и вторая – с предложениями ППА и блока «Елк».

- В чем риски голосования по открытым спискам?

-Риски велики. То, что предлагает АРФД, подходит для совершенно развитых дсемократий, с традициями проведения выборов. Избиратель отмечает в списках партии свои прдедпочтения, что может в реезультате не отразить расклад внутри самой политической силы.

- Много говорится о числе женщин среди депутатов НС, вы же говорите, что для вас важно не количество, а качество. Насколько готовы политические силы обеспечить это качество?

-Я – за увеличение числа женщин в НС, поскольку жизнь показывает, что в парламентах, где больше женщин, голост более гомоцентрично. В таких парламентах наблюдается прямая корреляция между ростом числа депутатов-женщин и снижением возможности вооруженных конфликтов и пр.

Тем не менее, в этом вопросе я осторожна, поскольку механическое увеличение числа женщин еще не решает вопрос. В партиях много женщин, которые готовы преданно осуществлять задания руководства, даже если они абсурдные. Готовы ли такие женщины к законодательной деятельности? Конечно, защита интересов команды – важный залог командной работы, здесь вопрос надо перевести в поле политических партий – смогут ли они вести селекцию? В общественном секторе я вижу много чудесных девушек, однако, к сожалению, на сегодня внутрипартийная демократия не столь развита, чтобы проводить отбор чисто по личностным характеристикам.

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