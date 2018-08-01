Мэр Лос-Анджелеса: торговая война США и КНР может свести к нулю рост экономики города

Экономический рост Лос-Анджелеса может резко замедлиться и свестись лишь к 0-1% в результате "бессмысленной" полномасштабной торговой войны между Китаем и США. В противном случае этот показатель мог бы достичь уровня 5-6%, как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью газете South China Morning Post мэр города Эрик Гарсетти, посетивший Гонконг.

По его словам, торговые трения между двумя державами могут обернуться 20%-ным падением грузооборота двух ключевых морских портов штата Калифорния. Порты Лос-Анджелеса и Лонг-Бич вместе образуют крупнейший в США портовый район, который является важным звеном поставок китайских товаров на рынок США. В результате там могут потерять работу до 200 тыс. человек, предупредил мэр.

В прошлом году морской порт Лос-Анджелеса пропустил через себя грузов на общую сумму $284 млрд, включая китайских товаров на $145 млрд.