Трамп полагает, что Иран в ближайшее время захочет начать переговоры с США

Президент США Дональд Трамп считает, что Тегеран в обозримом будущем захочет приступить к переговорам с Вашингтоном, однако заявил, что его устроит и сценарий, при котором Иран откажется от контактов. Свое мнение на этот счет он изложил во вторник, выступая перед сторонниками в городе Тампа (штат Флорида), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я надеюсь, что с Ираном все получится хорошо, у них сейчас много сложностей. И у меня есть ощущение, что они очень скоро будут с нами говорить. Может, и нет, но и это тоже будет нормально", - сказал он.

В понедельник Трамп заявил о готовности провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани без предварительных условий.