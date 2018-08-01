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Bloomberg: США могут ввести пошлины на уровне 25% вместо 10% на импорт китайских товаров


Администрация президента США Дональда Трампа предложит ввести пошлины в размере 25% вместо запланированных 10% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на трех осведомленных лиц.

По их данным, Трамп предупреждал ранее ввести пошлины в размере 10% на дополнительный расширенный список товаров и услуг. Однако в администрации считают эту меру недостаточной и рекомендуют поднять порог до 25%. Официальное заявление на этот счет может быть опубликовано через несколько дней.

 

 




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