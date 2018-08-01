Европейские индексы - 31-07-18
МОСКВА, 1 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 31 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.06% и составил 12805.50 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.37% и составил 5511.30 пункта, британский FTSE вырос на 0.62% и составил 7748.76 пункта, а российский RTSI вырос на 0.92% и составил 1173.06 пункта.
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