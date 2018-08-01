Американские индексы выросли - 31-07-18

НЬЮ-ЙОРК, 1 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Завершились торги на фондовых биржах США за 31 июля. Как передает «Арменпресс», результаты следующие:

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0.43% и составил 25415.19 пункта, индекс потребительского рынка S&P 500 вырос на 0.49% и составил 2816.29 пункта, индекс высоких технологий Nasdaq вырос на 0.55% и составил 7671.79 пункта.

Индекс Dow Jones – один из показателей фондовых бирж, созданный редактором газеты Wall Street Journal и основателем компании Dow Jones & Company Чарльзом Доу. Этот индекс создан для осуществления контроля над промышленным развитием, составляющим часть американской фондовой биржи.

S&P 500 – фондовый показатель, в корзинку которого включены 500 американских акционерных обществ с самой высокой капитализацией.

Для биржи NASDAQ подсчитываются несколько показателей, которые отражают положение на рынке высоких технологий в США и отклик бизнес-сообщества на политические и экономические развития в стране, которые влияют на рынок высоких технологий.